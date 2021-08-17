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الثلاثاء، 17-08-2021 04:27 م

وزير العدل يلتقي سفيري سلطنة عمان واسبانيا

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الوكيل الاخباري- بحث وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات مع سفير سلطنة عمان لدى المملكة الشيخ هلال بن مرهون بن سالم المعمري، التعاون المشترك في المجالات القانونية والقضائية وسبل تعزيزها.

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وأكد الزيادات خلال لقائه السفير المعمري في مكتبه، اليوم الثلاثاء، بحضور امين عام وزارة العدل القاضي الدكتور سعد اللوزي، عمق العلاقات الثنائية التي تربط المملكة وسلطنة عمان وارست دعائمها قيادتا البلدين الشقيقين.


ولفت إلى أهمية هذا اللقاء في تطوير التعاون القانوني والقضائي القائم بين الجانبين.


وأكد المعمري تميز علاقات البلدين التاريخية والراسخة التي تتجذر يوما بعد يوم خدمة للشعبين الشقيقين.


كما التقى الوزير الزيادات في مكتبه اليوم، سفيرة مملكة إسبانيا لدى الأردن ارانثاثو بانميوندابالوس والوفد المرافق لها.


وبحث الجانبان تعزيز علاقات التعاون في المجالات القانونية والقضائية بين المملكتين الصديقتين.


وثمن الزيادات ما تقدمه مملكة اسبانيا من دعم لقطاع العدالة. وأشارت دابالوس إلى عمق العلاقات بين البلدين، والرغبة في تعزيز التعاون المشترك المستقبلي في المجال القانوني.

 




 

 


 

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