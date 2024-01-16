وزير العدل يلتقي سفير سلطنة عُمان

الوكيل الاخباري - بحث وزير العدل الدكتور احمد الزيادات خلال لقائه في مكتبه اليوم الثلاثاء، سفير سلطنة عٌمان لدى المملكة الشيخ فهد بن عبد الرحمن العجيلي، سبل التعاون بين البلدين الشقيقين، سيما في المجالات القانونية.

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وأكد الزيادات بحضور أميني عامي الوزارة للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي، وللشؤون الإدارية والمالية خلود العبادي، عمق العلاقات التي تربط البلدين وأهمية البناء عليها والمضي قُدماً في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك على المستوى القانوني، لتبادل الخبرات وتسهيل التعاون الدولي في المسائل الجزائية بين البلدين.