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الأحد، 01-05-2022 09:21 ص

وزير العمل يهنئ عمال الأردن بعيدهم

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الوكيل الإخباري - أكد وزير العمل نايف استيتية أن الجميع يقدر عاليا ما يقوم به عمال الأردن من عطاء موصول في سائر ميادين الإنتاج، ولدورهم الكبير في دفع مسيرة البناء والتطوير والتحديث والمساهمة في رفعة الوطن الغالي وتقدمه.

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وأعرب استيتية بمناسبة احتفاء الأسرة الأردنية، في هذا اليوم، بعيد العمال عن الاعتزاز والفخر بالسواعد التي تبني بإخلاص وبالجهود التي يبذلها عمال الأردن لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة والمساهمة بكل كفاءة واقتدار في بناء الوطن.


وشدد أن الوزارة واستجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني حريصة على مواصلة العمل لضمان توفير البيئة الملائمة للعمل لعمال الأردن من كلا الجنسين، بالإضافة إلى ضمان التزام منشآت القطاع الخاص بمعايير السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة العمال.


وأشار إلى أن الوزارة تحرص أيضا على تطوير برامج التدريب المهني والتقني لصقل مهارات العمال الأردنيين من خلال تدريبهم وتأهيلهم، للارتقاء بمستوى كفاءتهم وتنافسيتهم، وبما يمكنهم من مواكبة التطورات التي تطرأ على احتياجات سوق العمل وأدوات الإنتاج وبما يفضي في النهاية للنهوض بالحركة العمالية وتطويرها وتعزيز دورها في مسيرة البناء.


وهنأ استيتية عمال الأردن في سائر مواقع العمل بعيدهم، مؤكدا اعتزازه بدورهم في مسيرة الوطن التنموية والاقتصادية، وتحقيق الأفضل وتوسيع آفاق الانجاز والتقدم للأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني.


 




 

 


 

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