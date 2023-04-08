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وزير المياه: مشاكل جيولوجية في أساسات سد ابن حماد زادت التكلفة الى الضعف

السبت، 08-04-2023 02:19 م

وزير المياه: مشاكل جيولوجية في أساسات سد ابن حماد زادت التكلفة الى الضعف

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الوكيل الإخباري - قال وزير المياه محمد النجار إن زيادة جرت على تكلفة ومدة تنفيذ مشروع إنشاء سد ابن حماد إلى الضعف.

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وأضاف النجار في إجابته على سؤال نيابي قدمه ماجد الرواشدة، أن ذلك يعود نتيجة لتكشف مشاكل جيولوجية في أساسات السد أثناء التنفيذ.


وبين أن الاستشاري هو المسؤول عن التعديلات والتغييرات التي قام بها حيث تبلغ سعة بحيرة سد ابن حماد 4 ملايين متر مكعب.


ولفت النجار إلى أنه جرى إحالة العطاء على إئتلاف شركة ستاكي وبيرنارد بالمشاركة مع اتحاد المستشارين للهندسة والبيئة.

 

وتاليا نص السؤال والإجابة عليه:






 




 

 


 

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