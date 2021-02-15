وزير المياه وأمين عمان يبحثان الجهود التنسيقية للتعامل مع المنخفض الجوي

الوكيل الاخباري -

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بحث وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان، مع أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، اليوم الاثنين، بمبنى الأمانة، تنسيق الجهود للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة.وعرض الجانبان لأبرز أوجه التعاون في مجال تحسين الخدمة للمواطنين والتطورات في الخدمات التي تقدمها الوزارة وشركة مياهنا.واتفقا على تشكيل فريق مشترك من السلطة والأمانة ومياهنا لمتابعة المستجدات المتعلقة بالظروف الجوية.ودعا سعيدان لوضع جميع الآليات تحت الطلب والبناء على تطور الحالة الجوية، مشيرا إلى أن الوزارة لديها مركز تحكم وسيطرة يتولى عملية مراقبة المصادر المائية والسدود وتجري من خلاله أيضا متابعة الحالة الجوية في جميع المحافظات.