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الثلاثاء، 21-09-2021 02:51 م

وزير النقل يؤكد ضرورة مواكبة التطورات في صناعة النقل البحري

وجيه


الوكيل الإخباري - أكد وزير النقل المهندس وجيه عزايزة، ضرورة مواكبة التطورات العالمية في صناعة النقل البحري لحيوية القطاع الذي يعد رافدا رئيسيا من روافد الاقتصاد الوطني.

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وبحث عزايزة خلال لقائه أعضاء لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال البحري، اليوم الثلاثاء، عددا من القضايا والمقترحات المتعلقة بقطاع صناعة النقل البحري وأهمية تطويره، من حيث استدامة عمله والتطوير على الأنظمة والإجراءات الخاصة به والمقترحات لمواكبة التطورات العالمية في صناعة النقل البحري.


وناقش المجتمعون خلال اللقاء الذي حضره أمين عام وزارة النقل ومدير عام الجمارك وقائد القوة البحرية والرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة ومدير عام الهيئة البحرية وممثلون عن غرف الصناعة والتجارة، خطط التكنولوجيا والرقمنة ووضع تصور لخطط الطوارئ والسلامة البحرية وتدريب الكوادر العاملة في القطاع البحري.


 




 

 


 

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