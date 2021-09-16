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الخميس، 16-09-2021 03:30 م

وزير النقل يبحث مع السفيرة الإسبانية تعزيز التعاون المشترك

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 الوكيل الاخباري - بحث وزير النقل المهندس وجيه عزايزة مع السفيرة الإسبانية ارانثاثو بانيون دابالوس، تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات النقل بين البلدين الصديقين.

وأكد الجانبان، خلال لقاء عقد في وزارة النقل اليوم الخميس، ضرورة فتح مجالات أوسع للتعاون المشترك بين البلدين، خاصة على صعيد تبادل الخبرات في مجال النقل بأنماطه كافة، والنقل السككي لما تملكه إسبانيا من خبرة وباع طويل في هذا المجال.

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