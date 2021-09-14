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الثلاثاء، 14-09-2021 05:13 م

وزير النقل والسفير التونسي يبحثان تعزيز التعاون المشترك

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الوكيل الاخباري - بحث وزير النقل، المهندس وجيه عزايزة، والسفير التونسي في عمان، خالد السهيلي، تعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين، خاصة تبادل الخبرات في مجال النقل بمختلف أنماطه.

وأكد عزايزة، خلال استقباله السهيلي في مكتبه اليوم الثلاثاء، بحضور أمين عام الوزارة وسام التهتموني، عمق العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، خاصة في مجال النقل من خلال ارتباط البلدين باتفاقيات في مجال النقل البري والبحري والجوي ومذكرات تفاهم في مجال الأرصاد الجوية والبحرية.

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