وزير النقل يترأس وفد الأردن باجتماعات مجلس وزراء النقل العرب

الوكيل الإخباري - يترأس وزير النقل المهندس ماهر أبو السمن الوفد الأردني المشارك في الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب، التي تعقد في مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري غدا الثلاثاء في الاسكندرية.

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كما شاركت أمين عام الوزارة المهندسة وسام التهتموني اليوم الاثنين، في افتتاح أعمال الدورة التاسعة والستين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب.



ويشارك في أعمال الدورة وفود تمثل 19 دولة، بحضور عدد من الوزراء المعنيين بشؤون النقل والمواصلات ممثلين عن المنظمات والاتحادات العربية والدولية العاملة في مجال النقل، إضافة إلى وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

