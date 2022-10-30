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الأحد، 30-10-2022 09:11 م

الأردن يتطلع بأن تكون القمة العربية "منصة دبلوماسية بناءة لتعزيز التوافق العربي"

الصفدي 2


الوكيل الاخباري - ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، الوفد الأردني المشارك في أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الحادية والثلاثين، والمنعقدة في العاصمة الجزائرية.

وامتدت الاجتماعات التحضيرية لوزراء الخارجية العرب على مدار يومي السبت والأحد، حيث تم مناقشة جدول الأعمال ومشاريع القرارات التي أعدها المندوبون الدائمون في اجتماعاتهم، ليعتمدها وزراء الخارجية تمهيداً لرفع مشاريع القرارات للقادة العرب على مستوى القمة المقرر عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع.

وشارك الصفدي في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدولة العربية على مستوى القمة، والتي ألقى فيها كل من: وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري رمطان لعمامرة، والأمين عام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط كلماتٍ افتتاحية، وتم خلالها تسليم الرئاسة إلى الجزائر من قبل وزير خارجية تونس، الرئيس السابق للقمة.

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