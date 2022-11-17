وزير النقل يستقبل نائب الرئيس الأول لشركة سكانيا السويدية

الوكيل الاخباري-استقبل وزير النقل المهندس ماهر ابو السمن في مكتبه اليوم وفدا سويديا يمثل شركة سكانيا السويدية برئاسة نائب رئيس الشركة وبحضور عطوفة امين عام الوزارة المهندسة وسام التهتموني حيث قدم الوفد شرحا عن الشركة ومنتجاتها من الحافلات والشاحنات والاليات الثقيلة.

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بين رئيس الوفد انهم يولون الاهتمام لتزويد مشروع الباص السريع بالحافلات التي تعمل على الغاز الطبيعي او الحيوي وكذلك تامين التمويل اللازم.



واعرب المهندس ابو السمن خلال الاجتماع عن شكره للوفد على اهتمام السويد بمشروع الباص السريع مؤكدا على ضرورة التعاون ونقل الخبرات السويدية المتطورة في مجال النقل.