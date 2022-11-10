ايعاز حكومي بمراجعة تشريعات ترخيص مكاتب تأجير السيارات

الوكيل الاخباري - التقى وزير النقل المهندس ماهر ابو السمن نقيب اصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية محمد نجيب وناقش معه خلال الاجتماع المشاكل التي تواجه المكاتب والاضرار الواقعة عليها، جراء عدم تحديد سقف للتأمين.



ومن جانبه طالب نجيب من الوزير بمراجعة التشريعات الناظمة لعمل المكاتب (تعليمات ترخيص مكاتب تأجير السيارات)، فيما يتعلق بالمساحات المطلوبة للمكاتب.



وأكد وزير النقل دعمه لكافة الحلول القابلة للتطبيق بهذا الخصوص، وأوعز إلى هيئة تنظيم النقل البري لدراسة الموضوع وتعديل التعليمات، بما يتناسب مع الأوضاع الحالية، ويسهل على المستثمرين في مجال تأجير السيارات السياحية .

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