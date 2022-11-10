الخميس 10-11-2022
الوكيل الاخباري

افتتاح المعرض التراثي للطلبة الوافدين في البلقاء التطبيقية

ورشة عمل حول التنمية السياحية المستدامة في موقع أم قيس الأثري

تفاصيل إنهاء معاناة مواطنة في البشير

العقبة تستقبل 20% من سياحة البواخر في العالم

الملك والعاهل البريطاني يؤكدان أهمية تعزيز التعاون

ايعاز حكومي بمراجعة تشريعات ترخيص مكاتب تأجير السيارات

رصاصة تخترق طائرة قادمة من الأردن في بيروت - صور

دراستان حول المنظور الاقتصادي للاجئين وضغط الهجرة السورية على الأردن

تحذير حول تبعات عملية شفط دهون سيدة بعمان - صورة

ترفيعات في مديرية الأمن العام - أسماء

الخميس، 10-11-2022 06:25 م

ايعاز حكومي بمراجعة تشريعات ترخيص مكاتب تأجير السيارات

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري -  التقى وزير النقل المهندس ماهر ابو السمن نقيب اصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية محمد نجيب وناقش معه خلال الاجتماع المشاكل التي تواجه المكاتب والاضرار الواقعة عليها، جراء عدم تحديد سقف للتأمين.

ومن جانبه طالب نجيب من الوزير بمراجعة التشريعات الناظمة لعمل المكاتب (تعليمات ترخيص مكاتب تأجير السيارات)، فيما يتعلق بالمساحات المطلوبة للمكاتب.

وأكد وزير النقل دعمه لكافة الحلول القابلة للتطبيق بهذا الخصوص، وأوعز إلى هيئة تنظيم النقل البري لدراسة الموضوع وتعديل التعليمات، بما يتناسب مع الأوضاع الحالية، ويسهل على المستثمرين في مجال تأجير السيارات السياحية .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120229193926626086739

افتتاح المعرض التراثي للطلبة الوافدين في البلقاء التطبيقية

9202223233949687766916

ورشة عمل حول التنمية السياحية المستدامة في موقع أم قيس الأثري

920222983414658781030

تفاصيل إنهاء معاناة مواطنة في البشير

w

العقبة تستقبل 20% من سياحة البواخر في العالم

2

الملك والعاهل البريطاني يؤكدان أهمية تعزيز التعاون

2

رصاصة تخترق طائرة قادمة من الأردن في بيروت - صور

أخبار متعلقة
920212814835952083265

الحكومة تبحث خطة لتحديث سياسة النقل في الأردن

1020203116858821861473

مدعوون لإجراء الفحص الفني في الإفتاء - أسماء

5bd2a6eb-78cd-40a8-85e5-4f026256f093

عزايزة والتل يجتمعان بوفد فني إماراتي لبحث التعاون في الطيران

1020225172646314256846

قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

a5769871-0ed1-4e43-92da-bb6ac7ceac4d

اجتماع أردني سعودي لبحث العمر التشغيلي للشاحنات والحافلات