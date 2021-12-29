وزير النقل يوضح حول رفع أجور النقل العام

الوكيل الإخباري - أكد وزير النقل وجيه عزايزة أنه لا نية لاتخاذ إجراء بشأن أجور النقل العام.

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وقال العزايزة لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لا يوجد توجه أو دراسة لبحث تعديل أجور النقل العام سواء برفعها أو تثبيتها أو تخفيضها في الوقت الحالي.

بدورها أشارت الناطق باسم هيئة تنظيم النقل البري عبلة وشاح إلى أن آلية تعديل أجور النقل العام تعتمد على التغيرات في أسعار المحروقات ومعدل التضخم في الأردن والذي تعلنه دائرة الإحصاءات العامة.

وأضافت وشاح في حديثها لـ"الوكيل الإخباري"، أن الهيئة ستتخذ القرار المناسب في حال وجدت ما يستوجب اتخاذ قرار بهذا الشأن، علما أن الهيئة تقوم بمراجعة دورية للأجور ومقارنتها مع أسعار المحروقات.

وأوضحت أن كلفة المحروقات في قطاع النقل لا تشكل سوى 30% من الكلف التشغيلية أي أن الحافلة أو مركبة الأجرة تحتاج إلى صيانة وترخيص وتأمين وليس المحروقات فقط.

وطالب عدد من سائقي النقل العام في المملكة بضرورة مراجعة أجور النقل واتخاذ قرار بهذا الشأن، وذلك بسبب ارتفاع المحروقات وارتفاع الكلف التشغيلية وتأثرهم بجائحة كورونا والظروف الاقتصادية التي تركتها على القطاع.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، بنسبة 1.25 بالمئة، ليبلغ 102.36 مقابل 101.10 للفترة نفسها من عام 2020، وفقا لتقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة.





وكانت لجنة تسعير المشتقات النفطية قررت رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 لشهر تشرين ثاني الماضي، بمقدار 10 فلسات ليصبح 835 فلسا للتر، والبنزين أوكتان 95 بمقدار 10 فلسات ليصبح 1070 فلسا للتر، وتثبيت سعر الديزل عند 615 فلسا للتر.

وقامت الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية 8 مرات خلال عام 2021، وقامت بتثبيت سعرها 3 مرات وتخفيضها مرة واحدة فقط.

وارتفع سعر البنزين أوكتان 90 منذ بداية العام الحالي بنسبة 20% وبواقع 14 قرش على كل لتر حتى بلغ 83.5 قرش، فيما ارتفع سعر البنزين 95 بنسبة 18% وبواقع 16 قرش على كل لتر حتى بلغ 107 قرش، وارتفع سعر السولار بنسبة 23% وبواقع 11.5 قرش على كل لتر ليصبح سعر اللتر 61.5 قرش.