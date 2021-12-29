الأربعاء 29-12-2021
الوكيل الاخباري

وفاة مواطن غرقاً داخل بركة اسماك في اربد

صندوق الزكاة يدفع 70 ألف دينار عن 90 غارمة

العيسوي يلتقي بمجموعة من شيوخ ووجهاء البدول في لواء البتراء

تسجيل 466 إصابة جديدة بالمتحور أوميكرون في الاردن

في حادثة مؤسفة.. مُسن يتعرض لهجوم من 20 كلب ضال بوسط البلد

التربية تشكل لجنة لتحديث مواصفات أثاث المدارس

لمواجهة كورونا .. فلسطين تمدد حالة الطوارئ

التنمية : 20 ألف دينار قيمة دعم الجمعيات لعام 2021

الأمن : قوة أمنية لنقل وتأمين اسئلة التكميلي

أسعار الذهب محليا

الأربعاء، 29-12-2021 01:50 م

وزير النقل يوضح حول رفع أجور النقل العام

313119_8_1553121421


الوكيل الإخباري - أكد وزير النقل وجيه عزايزة أنه لا نية لاتخاذ إجراء بشأن أجور النقل العام.

اضافة اعلان

 

وقال العزايزة لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لا يوجد توجه أو دراسة لبحث تعديل أجور النقل العام سواء برفعها أو تثبيتها أو تخفيضها في الوقت الحالي.

 

بدورها أشارت الناطق باسم هيئة تنظيم النقل البري عبلة وشاح إلى أن آلية تعديل أجور النقل العام تعتمد على التغيرات في أسعار المحروقات ومعدل التضخم في الأردن والذي تعلنه دائرة الإحصاءات العامة.

 

وأضافت وشاح في حديثها لـ"الوكيل الإخباري"، أن الهيئة ستتخذ القرار المناسب في حال وجدت ما يستوجب اتخاذ قرار بهذا الشأن، علما أن الهيئة تقوم بمراجعة دورية للأجور ومقارنتها مع أسعار المحروقات.

 

وأوضحت أن كلفة المحروقات في قطاع النقل لا تشكل سوى 30% من الكلف التشغيلية أي أن الحافلة أو مركبة الأجرة تحتاج إلى صيانة وترخيص وتأمين وليس المحروقات فقط.

 

وطالب عدد من سائقي النقل العام في المملكة بضرورة مراجعة أجور النقل واتخاذ قرار بهذا الشأن، وذلك بسبب ارتفاع المحروقات وارتفاع الكلف التشغيلية وتأثرهم بجائحة كورونا والظروف الاقتصادية التي تركتها على القطاع.

 

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، بنسبة 1.25 بالمئة، ليبلغ 102.36 مقابل 101.10 للفترة نفسها من عام 2020، وفقا لتقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

وكانت لجنة تسعير المشتقات النفطية قررت رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 لشهر تشرين ثاني الماضي، بمقدار 10 فلسات ليصبح 835 فلسا للتر، والبنزين أوكتان 95 بمقدار 10 فلسات ليصبح 1070 فلسا للتر، وتثبيت سعر الديزل عند 615 فلسا للتر.

 

وقامت الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية 8 مرات خلال عام 2021، وقامت بتثبيت سعرها 3 مرات وتخفيضها مرة واحدة فقط.

 

وارتفع سعر البنزين أوكتان 90 منذ بداية العام الحالي بنسبة 20% وبواقع 14 قرش على كل لتر حتى بلغ 83.5 قرش، فيما ارتفع سعر البنزين 95 بنسبة 18% وبواقع 16 قرش على كل لتر حتى بلغ 107 قرش، وارتفع سعر السولار بنسبة 23% وبواقع 11.5 قرش على كل لتر ليصبح سعر اللتر 61.5 قرش.

 

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220212383428967836754

وفاة مواطن غرقاً داخل بركة اسماك في اربد

617522881c14b

الغذاء والدواء تقدم 1000 استشارة خلال 2021

1636898880076397000

توجه حكومي لتمديد العمل بإعفاء الأراضي والشقق

306383_59_1628776417

الجغبير: الفوسفات شركة وطنية ذات حضور اقتصادي كبير

1640783089954

الحنيطي يبحث التعاون الثنائي مع قائد الحرس الأميري القطري

main_image5bbb942b1183c

صندوق الزكاة يدفع 70 ألف دينار عن 90 غارمة

أخبار متعلقة
9201818155816579388076

الداخلية توقف تقديم الخدمات الإلكترونية حتى السبت

M63A8352

حقيقة عقد الإمتحانات الجامعية عن بعد بسبب إصابات كورونا

76f3c7db-4c76-419b-adc3-fd2f1482ead5

انزلاق صهريج بترول في عمان - صور

259408

2.5 مليار يورو مِنح أوروبية للأردن للستة أعوام القادمة

1638196063777

استطلاع للرأي: نصف الأردنيين "متفائلون" باللجنة الملكية.. تفاصيل

unnamed

مستشفى الملكة علياء يوقف استقبال المراجعات في العيادات