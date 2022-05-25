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الأربعاء، 25-05-2022 03:27 م

وسم عيد الاستقلال 76 يتصدر تويتر

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الوكيل الإخباري - رصد

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال 76.

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وتصدر وسم (#عيد_الاستقلال_76) الترند في الأردن، حيث لاقى رواجا كبيرا بين الناشطين احتفالا بهذه المناسبة الوطنية الكبيرة.

 

وعبروا عن اعتزازهم وفخرهم بالمملكة والإنجازات التي حققتها على جميع الأصعدة وفي المجالات كافة في المئوية الأولى من عمر الدولة ومسيرتها التي تطمح لتحقيقها في المئوية الثانية.

 

وشارك الناشطين صورهم متزينين بألوان العلم الأردني والشماغ المهدب الذي يعبر عن هوية الأردنيين وأصالتهم.

 

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، وجه خطابا للأردنيين، اليوم الأربعاء، هنأ فيه أبناء الوطن وبناته بمناسبة عيد استقلال المملكة السادس والسبعين.

 
وأكد جلالته اعتزازه بالأردنيين والأردنيات وثقته بعزيمتهم وقدرتهم على تحقيق أعظم الإنجازات، مثمنا دور حماة الوطن والمسيرة أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.


وقال جلالته إن من حقنا أن نحتفل باستقلال الأردن الذي صمد في وجه التحديات وظل على عهد الآباء والأجداد سيدا حرا يحمي أرضه وشعبه ويصون كرامة الإنسان وحريته وحقوقه.


وأضاف جلالته: "هذا هو الأردن، في عيد استقلاله السادس والسبعين. ويسرني أن أتوجه بالتهنئة لكل أردني وأردنية، وهم يحتفلون بهذه المناسبة لأول مرة في المئوية الثانية من عمر وطننا العزيز".

 

ورصد "الوكيل الإخباري"، أبرز ردود الأفعال والتفاعلات:

 


 




 

 


 

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