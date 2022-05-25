وسم عيد الاستقلال 76 يتصدر تويتر

الوكيل الإخباري - رصد
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال 76.
وتصدر وسم (#عيد_الاستقلال_76) الترند في الأردن، حيث لاقى رواجا كبيرا بين الناشطين احتفالا بهذه المناسبة الوطنية الكبيرة.
وعبروا عن اعتزازهم وفخرهم بالمملكة والإنجازات التي حققتها على جميع الأصعدة وفي المجالات كافة في المئوية الأولى من عمر الدولة ومسيرتها التي تطمح لتحقيقها في المئوية الثانية.
وشارك الناشطين صورهم متزينين بألوان العلم الأردني والشماغ المهدب الذي يعبر عن هوية الأردنيين وأصالتهم.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، وجه خطابا للأردنيين، اليوم الأربعاء، هنأ فيه أبناء الوطن وبناته بمناسبة عيد استقلال المملكة السادس والسبعين.
وأكد جلالته اعتزازه بالأردنيين والأردنيات وثقته بعزيمتهم وقدرتهم على تحقيق أعظم الإنجازات، مثمنا دور حماة الوطن والمسيرة أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
وقال جلالته إن من حقنا أن نحتفل باستقلال الأردن الذي صمد في وجه التحديات وظل على عهد الآباء والأجداد سيدا حرا يحمي أرضه وشعبه ويصون كرامة الإنسان وحريته وحقوقه.
وأضاف جلالته: "هذا هو الأردن، في عيد استقلاله السادس والسبعين. ويسرني أن أتوجه بالتهنئة لكل أردني وأردنية، وهم يحتفلون بهذه المناسبة لأول مرة في المئوية الثانية من عمر وطننا العزيز".
ورصد "الوكيل الإخباري"، أبرز ردود الأفعال والتفاعلات:
﮼هدبتلي ﮼شماغي ﮼الاحمر ﮼وبيدها ﮼غزلت ﮼علم— ﮼ل (@LAlmadad) May 24, 2022
﮼انا ﮼امي ﮼اردنية ﮼همها ﮼تربي ﮼زُلم 🇯🇴🇯🇴#عيد_الاستقلال_76 pic.twitter.com/QkVxyrgw5Y
فَلِتَحْيَا بِلَادِي عَلَى اَلْعِزِّ وَالطَّيِّبْ ، وَلْتَبْقَى بِلَادِي عَلَى اَلْقِمَّةِ علْم .. 🇯🇴— رَغَـــــدْ (@RaghadAbuAlhaj1) May 25, 2022
- عَاشَ الوطن شَامِخاً مُسْتقِلاً فِي عِيد اِسْتقْلالهِ ال 76 ، وَكُل عام ويوم وشعبنا ووطننا وعشائرنا بالف خير. ❤️#عيد_الاستقلال_76 pic.twitter.com/OpDhoO0V6g
كل عام والأردن قيادة وشعباً وأرضاً بألف خير 🇯🇴♥️#عيد_الاستقلال_76 pic.twitter.com/OlKCqRmadR— Mohammed Ahmad (@DawahMohammad) May 25, 2022
وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني اليه في الخلد نفسي🇯🇴🇯🇴💙— نــــُـوح (@Naseem_nooh) May 25, 2022
نحنُ أبناء هذه البلاد العظيمة ، ولن نتنازل عنها ما حيينا
ربع الكفافي الحمر والعقل ميّاله 🇯🇴🇯🇴❤️
.#العياصرة ٤١١ ⚔️#عيد_الاستقلال_76
باول الصفوف 🇯🇴❤️ pic.twitter.com/knpklEIwqf
استقلال الاردن 🇯🇴— Nisreen Al_Jamal⚔️ 🇯🇴 (@Ibra_Nisreen95) May 25, 2022
76 عام … راية خفاقة نزهو بها ونُفاخر العالم من حولنا . 💙
كل عام ومملكتنا دايماً بألف خير .🇯🇴💙#عيد_الاستقلال_76 pic.twitter.com/IUd0MMfdzm