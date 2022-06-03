وصول جثمان الشهيد الجوابرة والمصابين في هجوم مالي إلى أرض ‏الوطن

الوكيل الاخباري– وصل اليوم الجمعة إلى مطار ماركا العسكري، جثمان شهيد الواجب الرقيب علي ‏جمعة شحادة الجوابرة والمصابين، وكان في استقبالهم مندوباً عن القيادة العامة ‏للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي المفتش العام العميد الركن صدقي ‏الرواشدة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية وذوي الشهيد.‏



وجرى للشهيد مراسم استقبال عسكرية، حيث حُمل الشهيد مكللاً بالعلم الأردني على ‏أكتاف مجموعة من رفاق السلاح، واصطفت مجموعة من حرس الشرف لتحية ‏الشهيد فيما عزفت موسيقات القوات المسلحة “لحن الرجوع الأخير”.‏



وكانت إحـدى دوريات قوة الانتشار السريع مالي/2 وأثناء تنفيذ الواجب ضمن قوات ‏حفظ السلام العاملة هناك، قد تعرضت لهجوم مسلح استهدف طاقم الدورية.‏

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