الخميس 02-06-2022
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الخميس، 02-06-2022 08:37 ص

بدء استقبال طلبات الالتحاق في جامعة مؤتة الجناح العسكري

جيششش


الوكيل الإخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي عن البدء باستقبال طلبات الالتحاق بجامعة مؤتة / الجناح العسكري للعام 2022.
ودعت الراغبين بتقديم طلبات الالتحاق الاطلاع على الشروط والتعليمات وكيفية الدفع الإلكتروني لقيمة طلب التجنيد عبر تطبيق (إي فواتيركم EFAWATEERCOM) يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني لطلبات التجنيد على الرابط (HTTP:TAJNEED.JAF.MIL.JO).

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وسيتم بدء تقديم الطلبات اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 07/06/2022 ولغاية يوم الخميس الموافق 07/07/ 2022، وللمزيد من المعلومات يرجى متابعة الموقع الإلكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي (WWW.JAF.MIL.JO) أو متابعة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة و المقروءة .


. شروط القبول:


أ. أن يكون أردني الجنسية وأن لا يتجاوز العمر (20) عاماً حتى تاريخ 31/12/2022
(مواليد 01/01/2003 وما بعد) .


ب. أن تكون الحالة الاجتماعية ( أعزباً) وأن لا يقل الطول عن 165 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن وفقا ً لما تقرره اللجنة الطبية المختصة وأن يكون لائقا ً من الناحية الصحية.


جـ. أن لا يكون للمتقدم خدمة سابقة بالقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أو أحد الأجهزة الأمنية سواء عسكرياً أو مستخدم مدني.


د. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان أو أي جريمة تخل بالأخلاق العامة.


هـ. أن لا يقل معدل الطالب المتقدم في الثانوية العامة عن “65%” بفرعيها (العلمـــي ، الأدبي ) .


و. أن لا يكون للطالب المتقدم شقيق أو شقيقة على مقاعد الدراسة في كلية العلوم العسكرية/جامعة مؤتة (جيش أو أمن عام) ، كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية ، دورة ضباط فرسان المستقبل/ الكلية العسكرية الملكية ، كلية الأميرة منى للتمريض , كلية الملك حسين الجوية (طيار) ، أو على مقاعد الدراسة حالياً كبعثة عسكرية خارجية على نفقة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي .


. الوثائق المطلوبة
( يتم سحب جميع الوثائق سكانر وتحويلها الى ملف PDF واحد ثم إرفاقها مع الطلب الكترونياً + إرفاق صوره شخصيه الكترونياً في مرحلة تقديم الطلب) .
أ. شهادة الولادة الأصلية أو صوره مصدقه عنها.


ب. صورة مصدقة عن هوية الأحوال المدنية.


جـ. صورة مصدقة عن دفتر العائلة للأب على أن يكون ساري المفعول وإذا كان والد الطالب متوفى إرفاق شهادة وفاة أصلية حديثه مبين عليها مكان ولادة الأب.


د. صورة واضحة عن قرار التقاعد لأبناء المتقاعدين من القوات المسلحة – الجيش العربي والأجهزة الأمنية الأخرى مصدقه أو شهادة خطية من وحدة الأب/ الأم مختومة بختم الوحدة وصورة عن شهادة التعيين لأبناء العاملين أو شهادة استشهاد حديثة لأبناء الشهداء.


هـ. كشف علامات الثانوية العامة الأصلي أو صورة مصدقة عنه (حال إعلان النتائج).


 




 

 


 

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