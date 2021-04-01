وصول 6 بواخر تحمل 50 ألف رأس من المواشي الى ميناء العقبة

الوكيل الإخباري- وصلت إلى أرصفة ميناء العقبة، 6 بواخر تحمل زهاء 50 ألف رأس من المواشي وفق مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الدكتور خالد المعايطة.

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وقال المعايطة اليوم الخميس، إنه جرى تفريغ أكثر من 34 ألف رأس من الاغنام منذ يوم الثلاثاء الماضي مصدرها إسبانيا ورومانيا، وأن العمل جار على تفريغ نحو 10 آلاف رأس عجل.



وأضاف أن جميع المواشي تم فحصها وهي سليمة وبحالة جيدة، مشيرا إلى أن هناك 3 بواخر أخرى حاليا محملة بالمواشي في طريقها إلى ميناء العقبة.



وبين أنه منذ بداية أزمة جنوح الباخرة العملاقة في قناة السويس، تم تشكيل خلية أزمة في الشركة ووضع خطة استراتيجية لاستقبال البواخر وتفريغها حسب الأصول وعدم تأخيرها، وعليه تم التعامل مع البواخر التي وصلت حسب الخطة وتفريغها في أقل من 10 ساعات ومغادرتها للميناء.



وأشار المعايطة إلى أنه سيتم تفريغ جميع البضائع في البواخر التي ستصل إلى ميناء العقبة بشكل سريع، متوقعاً وصول باخرتين محملتين بالحبوب اليوم.