وظائف شاغرة للأطباء الجدد

الوكيل الإخباري- أعلنت نقابة الاطباء الاردنية عن توفر فرص عمل ضمن مشروع وزارة الصحة للعمل في اقسام الاسعاف والطوارئ في المستشفيات الحكومية في المحافظات للاطباء المتعطلين عن العمل والخريجين الجدد لمن ليس لديه رقم ضمان اجتماعي فعال او لديه رقم ضمان موقوف بسبب ترك العمل.

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للراغبين التسجيل على الرابط التالي وتعبئة كافة البيانات في مدة اقصاها حتى يوم الاثنين 15/11/2021 الساعة 12 ظهرا.

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