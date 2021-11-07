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الأحد، 07-11-2021 03:24 م

10 الاف راكب للباص السريع يومياً

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات-كشف الناطق الاعلامي باسم أمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة، اليوم الأحد، إن المعدل اليوم لعدد ركاب الباص السريع وصل الى 10 الاف راكب.

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وقال الرحامنة في حديث لـ "الوكيل الاخباري" ان عدد رحلات الباص سريع التردد المنتظمة بمعدل رحلة كل 5 دقائق، مشيراً الى انطلاق 12 رحلة في كل ساعة بجميع الاتجاهات.


وحول قرار تخصيص مسار الباص السريع لسيارات الاسعاف قال الرحامنة انه قد يتخذ مثل هذا القرار بعد اكتمال مسارات الباص .


وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة افتتح في 27 تموز الماضي، اطلق التشغيل التجريبي للمسار الأول لمشروع الباص سريع التردد.


وقال رئيس لجنة أمانة عّمان يوسف الشواربة حينها، إن التشغيل الفعلي لكامل مشروع الباص سريع التردد سيكون بعد عامين ونصف على الأقل.

 


 




 

 


 

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