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الأربعاء، 10-11-2021 11:42 ص

150 مليون دولار دين ليبيا للقطاعين الصحي والسياحي في الاردن

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الوكيل الإخباري- قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، إن أزمة الديون الليبية للقطاع الصحي والسياحي والبالغة 150 مليون دولار لا تزال عالقة منذ أكثر من 10 سنوات، ومستحقاتها لم يتم دفعها لغاية الآن.

وأكد الحموري في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء ، انه رغم الوعود والاجتماعات واللقاءات بين الجانب الأردني والحكومي الليبي، لم يتم تسوية أو دفع ديون المستشفيات الخاصة على المواطنين الليبيين لغاية الآن، وهذه المستحقات تشمل أتعاب أطباء والتزامات تجاه مستودعات المعدات واللوازم الطبية.

وأضاف أن هذه الديون أثرت على القطاع بشكل كبير، وأصبح يمر بأزمة مالية صعبة، مما رتب على المستشفيات التزامات ومصاريف مكلفة كثيرة.

يشار إلى أن الجهات الحكومية الليبية، قد تعهدت في شهر آب (اغسطس) الماضي، بحل ملف الديون المستحقة للمستشفيات الخاصة الأردنية على الحكومة الليبية ووضع إطار زمني للسداد من خلال تشكيل لجنة وزارية مشتركة من الجانبين.

وجاء هذا الاتفاق بعد لقاء رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة مع جلالة الملك عبد الله الثاني، وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

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فيما رحب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري بالاتفاق الأردني الليبي ووصفه بالخطوة الإيجابية والتي انتظرتها المستشفيات الخاصة طويلا.


ويذكر أن الديون الليبية هي لأكثر من 140 منشأة سياحية ما بين فنادق وشقق فندقية، بإضافة إلى مطاعم ومكاتب سياحة وسفر، وأن الحكومة الليبية قامت منذ العام 2018 بدفع كل المستحقات المالية لكل من تونس ومصر، إضافة إلى تركيا وألمانيا.

 

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