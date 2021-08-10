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الثلاثاء، 10-08-2021 12:14 م

وعود حكومية بتخفيض ضريبة المبيعات على المطاعم

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الوكيل الاخباري- يأمل قطاع المطاعم غير المصنف سياحيا، بأصدار قرار يقضي بتخفيض ضريبة المبيعات وبدل الخدمات، أسوة بما حصلت عليه المطاعم السياحية.اضافة اعلان


وتواصل غرفة تجارة الاردن جهودها مع الجهات المعنية بخصوص تخفيض ضريبة المبيعات على المطاعم غير المصنفة سياحيا من 16 - 8%، وبدل الخدمات من 10 - 5%؛ لتحقيق المنافسة العادلة بين المنشآت التي تعمل بعموم القطاع.

ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حماده، قال، إنّ لقاء عقد الاثنين، مع فريق وزاري اقتصادي في مقر الغرفة وتم عرض مطالب اصحاب المطاعم بهذا الخصوص فيما وعود الفريق الوزاري بمناقشة الملف قريبا.

وأكّد، أن منح المطاعم غير المصنفة سياحيا تخفيضا على ضريبة المبيعات من شانه ان ينعكس  ايجابا على الاسعار النهائية للمواطن، بالإضافة لتنشيط حركة السياحة والمبيعات.

وأشار، إلى قرار تخفيض ضريبة المبيعات وبدل الخدمة على قرابة 1500 مطعم سياحي فيما هناك 500 مطعما غير مصنف سياحيا ما زال ينتظر شموله بالقرار لدعم استقرار العاملين بالمطاعم الذين يصل عددهم لنحو 10 ألاف موظف وعامل.

وأوضح، أن الاثر المالي المترتب على تخفيض الضريبة على هذه الشريحة من المطاعم لا يذكر مقابل زيادة القدرة الشرائية للمواطنين.

 




 

 


 

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