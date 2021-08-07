مطالب بتخفيض ضريبة المبيعات على الاجهزة الداعمة للتحول الرقمي

الوكيل الاخباري- طالب ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، بتخفيض ضريبة المبيعات الى 8 بالمئة على المعدات والأجهزة الداعمة لعملية التحول الرقمي.

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واكد في تصريح صحفي، اليوم السبت، ان اي تخفيض لضريبة المبيعات على المعدات والاجهزة الداعمة لعملية التحول الرقمي، سيسهم بتسريع التحول اليها وتخفيض اسعار مستلزماتها بما ينعكس ايجابا على المواطنين وتنشيط أعمال قطاع شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا الى ان عملية التحول الرقمي سواء في مجالات التعليم بمختلف مراحله والنشاطات الاقتصادية والحياتية، بات ضرورة ملحة وواقع حتمي يجب التعامل معه ولاسيما بظل التحديات التي فرضتها أزمة كورونا.



ولفت المهندس الرواجبة الى ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل ركيزة اساسية للأمن الوطني، الى جانب أهميته كرافد مهم وداعم لمختلف النشاطات الاقتصادية، مؤكدا ان ذلك تجلى بوضوح خلال جائحة كورونا.



واشار الى ان القطاع لعب دورا مهما خلال الجائحة لجهة دعم جهود مكافحة الوباء وادامة اعمال الكثير من القطاعات وبمقدمتها الصحية والتعليمية وبعض الاقتصادية الى جانب تسهيل وتيسير حياة المواطنين.



ويبلغ عدد الشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عموم المملكة، اكثر من 3 آلاف شركة، يعمل لديها ما يزيد على 45 الف عامل.