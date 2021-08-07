السبت 07-08-2021
الوكيل الاخباري

موجة حزن تجتاح تويتر بعد وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز

بدء العمل بأمر الدفاع 32 بالمؤسسات التعليمية خلال أيام

المكسيك في حالة تأهب قصوى بسبب كورونا

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في إربد غداً

وزارة الري السودانية تحذر المواطنين في الخرطوم بشأن فيضان النيل

تراجع تأثير الكتلة الحارة الأحد

شارع ترابي خطير في جرش

136 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز

تأجيل امتحان الشامل لطالبين بسبب كورونا

السبت، 07-08-2021 11:07 ص

مطالب بتخفيض ضريبة المبيعات على الاجهزة الداعمة للتحول الرقمي

5f5c8e2e95ccc


الوكيل الاخباري- طالب ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، بتخفيض ضريبة المبيعات الى 8 بالمئة على المعدات والأجهزة الداعمة لعملية التحول الرقمي.

اضافة اعلان


واكد في تصريح صحفي، اليوم السبت، ان اي تخفيض لضريبة المبيعات على المعدات والاجهزة الداعمة لعملية التحول الرقمي، سيسهم بتسريع التحول اليها وتخفيض اسعار مستلزماتها بما ينعكس ايجابا على المواطنين وتنشيط أعمال قطاع شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا الى ان عملية التحول الرقمي سواء في مجالات التعليم بمختلف مراحله والنشاطات الاقتصادية والحياتية، بات ضرورة ملحة وواقع حتمي يجب التعامل معه ولاسيما بظل التحديات التي فرضتها أزمة كورونا.


ولفت المهندس الرواجبة الى ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل ركيزة اساسية للأمن الوطني، الى جانب أهميته كرافد مهم وداعم لمختلف النشاطات الاقتصادية، مؤكدا ان ذلك تجلى بوضوح خلال جائحة كورونا.


واشار الى ان القطاع لعب دورا مهما خلال الجائحة لجهة دعم جهود مكافحة الوباء وادامة اعمال الكثير من القطاعات وبمقدمتها الصحية والتعليمية وبعض الاقتصادية الى جانب تسهيل وتيسير حياة المواطنين.


ويبلغ عدد الشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عموم المملكة، اكثر من 3 آلاف شركة، يعمل لديها ما يزيد على 45 الف عامل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
منت

بدء العمل بأمر الدفاع 32 بالمؤسسات التعليمية خلال أيام

كهرباء

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في إربد غداً

277631_20_1628329426

تأجيل امتحان الشامل لطالبين بسبب كورونا

الح

حوادث سير تفجع الأردنيين و 6 ضحايا خلال اليومين الماضيين

تطبيق

خدمة حكومية جديدة للتفتيش عن متلقي لقاح كورونا

الوكيل خاص

لجنة الأوبئة توضح لـ الوكيل حول الجرعة المعززة لمتلقي جرعتي لقاح كورونا

أخبار متعلقة
6107c82bb4ae6

الأردن يتقدم 4 درجات عالميا على مؤشر جاهزية الشبكات

الحكومة-الإلكترونية

البنية التحتية في الأردن مؤهلة لدفع عجلة الإنجاز للحكومة الالكترونية

هيئة الاتصالات

هيئة الاتصالات تعقد برامـــج تدريبيــة حول تقنية 'إنترنت الأشياء'