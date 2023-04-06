الخميس 06-04-2023
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الخميس، 06-04-2023 09:52 ص

وفاة السفير المغربي لدى الاردن

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الوكيل الاخباري - توفي مساء أمس الأربعاء، في إحدى مستشفيات الرباط، السفير المغربي لدى الأردن خالد الناصري.

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وأسهم الناصري خلال عمله سفيرا لبلاده لدى الأردن منذ العام 2018 في تعزيز وتوثيق التعاون المشترك، ويحظى باحترام وتقدير الوسط الدبلوماسي.


وكان الراحل الناصري، وهو قيادي سابق بحزب التقدم والاشتراكية، قد شغل عدة مواقع، أبرزها وزيرا للاتصال، ناطقا رسميا باسم الحكومة المغربية ما بين 2007 و2012.
كما شغل السفير الراحل، الذي ولد 1946 بالدار البيضاء، منصب مدير المعهد العالي للإدارة بالرباط بين 1996 و 2000، كما درّس مادتي القانون والعلوم السياسية بعدد من الجامعات الوطنية والمدرسة الوطنية للإدارة في المغرب الشقيقة.


 




 

 


 

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