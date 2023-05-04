الخميس 04-05-2023
الوكيل الاخباري

محافظ إربد يعود مصابي حادث سير شارع البتراء

بلدية الموقر تحتفل بفوزها بالمركز الأول بالقائمة الذهبية بمسابقة مدينتي

رئيس هيئة الأركان يستقبل السفير الأمريكي

صورة سعد جابر تجتاح مواقع التواصل - شاهد

3 وفيات و7 اصابات بحادث سير بين حافلتين ومركبة بوادي رم

الأشغال تستأنف اعمال تعبيد اجزاء من طريق المطار

تنويه صادر عن بلدية اربد الكبرى

وزارة الشباب تطلق رابط التسجيل للملتقى الوطني الثامن للرياديين الشباب

ورشة تدريبية متخصصة بالإطار الوطني للمؤهلات

الحمارنة: الملك وجه لجان الاعيان لتهيئة الأردن في حال حدوث أي كوارث أو زلازل

الخميس، 04-05-2023 05:19 م

وفاة ثلاثة اشخاص اثر حادث تصادم مركبتين واشتعالهما بإربد

الدفاع المدني مع لوغو


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الفرق المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق اربد وشرطة اربد والرمثا تعاملت مع حادث تصادم وقع ما بين صهريج محمل بمواد نفطية ومركبة مما أدى إلى اشتعال المركبتين بمنطقة دوار جامعة العلوم والتكنولوجيا.

واكد ان كوادر الدفاع المدني وشرطة اربد والرمثا تحركوا الى موقع الحادث وقاموا باطفاء المركبتين حيث نتج عنه وفاة ثلاثة أشخاص وجرى اخلائهم الى المستشفى ،وتم فتح تحقيق مروري بالحادث.

اضافة اعلان

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
السياحة-في-اربد

محافظ إربد يعود مصابي حادث سير شارع البتراء

7202219131847592322468

بلدية الموقر تحتفل بفوزها بالمركز الأول بالقائمة الذهبية بمسابقة مدينتي

e

رئيس هيئة الأركان يستقبل السفير الأمريكي

315225_3_1607981764

صورة سعد جابر تجتاح مواقع التواصل - شاهد

الدفاع المدني 2

3 وفيات و7 اصابات بحادث سير بين حافلتين ومركبة بوادي رم

main_image6453d1141d76b

الأشغال تستأنف اعمال تعبيد اجزاء من طريق المطار

أخبار متعلقة
1eb106f0-ed08-42ff-8a67-5c69a5cb7880

الأمن: القبض على 12 تاجراً ومروجاً للمخدرات في 9 قضايا نوعية

420231010044440917115

وفاة طفل واصابة 9 اخرين اثر حريق منزل في الزرقاء

1202329194236434747947

بني هاني: مجلس محافظة إربد يتابع طرح عطاءات الأشغال بوقتها المحدد

340652384_565046315729391_2373841076058929554_n

وزير الزراعة يلتقي الاتحاد النوعي للمزارعات الاردنيات

بئر مياء -(تعبيرية)

وفاة طفل غرقا في بئر ماء باربد

12202218115137798341861

3 اصابات بمشاجرة جماعية في اربد