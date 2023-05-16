وفاة طفلين إثر حريق شقة في عمان

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مصدر امني إن كوادر الإطفاء والإسعاف تعاملت في مديرية دفاع مدني شرق عمان مع حريق شب داخل شقة في منطقة المقابلين اذ نتج عن الحريق وفاة طفلين نتيجة استنشاقهما الغازات المنبعثة من الحريق .



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واضاف المصدر في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان فرق الإطفاء عملت على إخماد الحريق والسيطرة عليه، فيما تولت فرق الإسعاف اخلاء الوفاتين إلى المستشفى.



وأكد المصدر أنه تم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.

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