وفد أردني يشارك في أعمال الدورة 43 للمؤتمر العام لـ"الفاو"

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يشارك وفد أردني برئاسة وزير الزراعة خالد الحنيفات، السبت، في أعمال الدورة 43 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".وسيستمر المؤتمر من 1 إلى 7 تموز، بعنوان "حالة الأغذية والزراعة: الإدارة المتكاملة للموارد المائية".وناقش المؤتمر في دورته السابقة حالة الأغذية والزراعة في "تحويل النظم الزراعية والغذائية من الاستراتيجية إلى العمل"، كما تناول المسائل الموضوعية والإدارية القانونية والمالية والسياسات الأخرى.وتعتبر منظمة الأغذية والزراعة هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تقود الجهود الدولية للقضاء على الجوع.