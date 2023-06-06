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الثلاثاء، 06-06-2023 05:34 م

وزير الزراعة يبحث والممثل الخاص لمنظمة الفاو التعاون المشترك

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الوكيل الاخباري - بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، خلال استقباله في مكتبه اليوم الثلاثاء، مع الممثل الخاص لمدير عام منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) دانيال جوستافسون، استمرارية التعاون والتنسيق بين الجانبين.

وأكد الحنيفات خلال اللقاء الذي حضرته المسؤول الأول في المنظمة نادين فالات، وممثل المنظمة في عمان المهندس نبيل عساف، أهمية استدامة التعاون والتنسيق مع المنظمة بشأن أهم المشاريع التي تخص تطوير القطاع الزراعي خاصة في ظل التحديات الكبيرة والأزمات الممتدة من لجوء وتغيرات مناخية وصراعات في الإقليم.

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