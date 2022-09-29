وفد خليجي يطلع على التجربة الأردنية في مجال المناطق الحرة

الوكيل الإخباري - نظمت المجموعة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية زيارة ميدانية للوفد الخليجي المشارك في فعاليات منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني الثالث للمنطقة الحرة بمطار الملكة علياء الدولي.

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وكانت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية شاركت في فعاليات منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني الثالث الذي نظمته غرفة تجارة الأردن في 27 الشهر الحالي بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي.



واطلع الوفد الضيف المكون من الجانبين القطري والإماراتي خلال زيارته على البيئة الاستثمارية المتميزة والمشاريع الاستثمارية والمنشآت الاقتصادية، والتعرف على الفرص المتاحة على أرض الواقع في المناطق الحرة الأردنية.



وتكون الوفد الخليجي من عضو مجلس إدارة غرفة تجارة قطر الدكتور محمد جوهر، ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الفجيرة سرور الزوهيري، ومدير عام غرفة تجارة الفجيرة سلطان الهنداي، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة الفجيرة عبدالرحمن الزعابي.



ورحب مدير عام المناطق الحرة عبد الحميد غرايبة بالوفد الزائر في رحاب المنطقة الحرة بمطار الملكة علياء الدولي، مشيدا بالدور الاقتصادي التكاملي والتشاركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.



وقدم الغرايبة لمحة عن المؤشرات الاقتصادية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، مشيرا الى أن المجموعة تهتم بتطوير البيئة الاستثمارية بكافة عناصرها في مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والسياحية والخدمية.



وتطرق الى جاذبية منطقتي البحر الميت وعجلون التنمويتين كوجهتين للاستثمارات السياحية، بالإضافة عرض توضيحي تناول نبذة عن نشأة وتطور المناطق الحرة الأردنية، والحوافز والتسهيلات التنظيمية والإجرائية والفرص الاستثمارية المتاحة.



كما قدم الغرايبة موجزاً عن المنطقة الحرة بمطار الملكة علياء الدولي باعتبارها البيئة المثالية والمتميزة لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية؛ الصناعية والتجارية، واستقطاب صناعات المواد الغذائية والصناعات الدوائية والتكنولوجية، بالإضافة إلى تميزها بالقرب من مطار الشحن الجوي بما يوفره من سرعة في شحن المواد الدوائية والغذائية والمستلزمات الطبية والسلع والمواد الثمينة.



وتهدف جولة الوفد الخليجي الشقيق الميدانية لعدد من المشاريع الاستثمارية للاطلاع على تجارب وقصص النجاح الاستثمارية المختلفة، شملت كلا من مصنع "تاج تيك" لصناعة أجهزة الحاسوب المحمولة (اللاب توب) وأجهزة التاب وأجهزة الهاتف المتنقل، وشركة "أيون دينتال" لصناعة أجهزة تقويم الأسنان، حيث تم تقديم عرض من قبل إدارة كل منها يتضمن أهم الأنشطة الإستثمارية.



ورافق الوفد في جولته الميدانية مدير ترويج الاستثمار والإعلام والإتصال أمجد الوديان، ومدير الحرة المطار خالد ردايدة.



وفي نهاية الزيارة أعرب أعضاء الوفد الزائر عن شكرهم وتقديرهم للمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية لما لمسوه من حفاوة الاستقبال، وأبدوا إعجابهم بالتجربة الأردنية في مجال تطوير وإدارة المناطق الحرة، ورغبتهم في تطوير علاقات التعاون المشترك بين المناطق الحرة الأردنية ونظيراتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.