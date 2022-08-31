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الأربعاء، 31-08-2022 12:34 م

عطاء بـ150 مليون دينار لتطوير جسر الملك حسين

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الوكيل الإخباري - أكد وزير النقل المهندس وجيه عزايزة تسخير الأردن كل إمكاناته لتسهيل سفر الأشقاء الفلسطينيين وضمان راحتهم في حلهم وترحالهم.

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وقال، خلال اجتماع وزاري عقد اليوم الأربعاء، بحضور وزير الداخلية مازن الفراية مع وزير النقل والمواصلات الفلسطيني عاصم سالم، لبحث تسهيل إجراءات سفر الفلسطينيين عبر المعابر المختلفة، إن الأردن حريص على تسهيل إجراءات سفر الفلسطينيين عبر جسر الملك حسين ومطار الملكة علياء الدولي.


وكشف عزايزة عن مساع حكومية للإسراع بطرح عطاء قريب لتطوير المقر الدائم لجسر الملك حسين بقيمة 150 مليون دينار أردني، بهدف تسهيل حركة السفر وتبديد المعيقات.


وأكد عزايزة موقف الأردن الثابت والواضح من مطار تمناع، موضحا أن المملكة قدمت اعتراضا رسميا على تشغيله لدى منظمة الطيران الدولية الإيكاو عام 2019، وأسفر عن إلغاء الرحلات الجوية الدولية من المطار.


من جانبه، قال الوزير عاصم سالم إن هذه الزيارة تأتي بناء على طلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، للتباحث مع الأشقاء الأردنيين حول إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه الفلسطينيين خلال تنقلهم ما بين الضفتين.


وأضاف أن المباحثات ركزت على التسهيلات المقدمة للفلسطينيين أثناء سفرهم إلى الأردن، منوها بأن التجاوب الأردني مع الملاحظات المقدمة لهم يعكس مضي المملكة على تحسين حركة السفر عبر الجسور والمعابر.


ولفت سالم إلى تأسيس صندوق للشكاوى يعنى باستقبال الشكاوى في حال مواجهة المسافرين أي معيقات خلال السفر على المعابر الفلسطيني الأردنية.


وأكد الوزير الفلسطيني أن "المطار الإسرائيلي الجديد لا يعني الفلسطينيين حكومة وشعبا وما يعنيهم هو عمقهم الأردني والعربي فقط".


وزير الداخلية مازن الفراية قال من جانبه إن الحكومة بدأت قبل أيام إجراء تحسينات على عملية السفر من خلال جسر الملك حسين مثل زيادة الكوادر العاملة على الجسر وتسهيل بعض الإجراءات الإدارية داخل المعبر.


وأوضح أن الاجتماع بحث عدد من الإجراءات المتعلقة بالسفر عبر جسر الملك حسين وما يتبعها من إجراءات بشأن الأمتعة والمسافرين داخل الجسر، ومغادرة المسافرين المعبر إلى العاصمة عمان، مؤكدا استمرار المملكة في تطوير إجراءات البنية التحتية على الجسر.

 

 




 

 


 

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