دراسة تتوقع حدوث فيضانات في الأردن رغم انخفاض هطول الأمطار

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

توقعت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021-2030 أن يؤثر التغير المناخي على كمية ونوعية الموارد المائية المجهّدة في الأردن.

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وقالت الاستراتيجية التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، إن هطول الأمطار سينخفض بنسبة 15% في السيناريو المتوسط، ويرتفع إلى 21% وفقا للسيناريو الأقصى.



ومن المتوقع أن تشهد المملكة زيادة مطردة في درجة الحرارة بمقدار 1.5-2.5 درجة مئوية، وزيادة في مواسم الجفاف وموجات الحرارة.



ووفق الاستراتيجية فإنه على الرغم من توقع انخفاض معدل هطول الأمطار في الأردن إلا أن هناك زيادة في شدتها؛ مما يؤدي إلى فيضانات قد تؤثر على التنمية المستدامة والنظم البيئية الهشة.



ويرتبط الأمن الغذائي ارتباطا وثيقا بالبيئة وتغير المناخ؛ لأنه يؤثر عليهما ويتأثر بهما، لا سيما في الأردن الذي يتسم بهشاشة وضعف النظم البيئية والغذائية وخاصة أن نسبة كبيرة من منتجي الأغذية تعيش في مناطق تعتمد على هطول الأمطار الشحيح والمتذبذب، وعلى تربية المجترّات النقليدية أو شبه المكثفة لإنتاج اللحوم والحليب لا سيما في الأجزاء الشرقية من الأردن.

