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الجمعة، 07-06-2024 10:14 م

وفد من الهيئة المستقلة للانتخاب يزور مقر انتخابات قصبة المفرق

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الوكيل الإخباري - زار مدير العمليات الانتخابية الدكتور ناصر الحباشنة، ورئيس قسم التنسيق الميداني أشرف البدارين في الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم الجمعة مقر انتخابات قصبة المفرق الرئيسي في نادي معلمي المفرق والمكتب الفرعي في بلعما .

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وقال الحباشنة، إن الهيئة المستقلة للانتخاب تعمل على مدار الساعة لإنجاح الانتخابات البرلمانية القادمة، لافتا إلى أن لجان الانتخابات في جميع مناطق المملكة مزودة بجميع الأعضاء والكوادر المؤهلة لإدارة الانتخابات، وأن الهيئة تعمل على تبسيط جميع الإجراءات للمواطنين وتوفير جميع التجهيزات اللازمة .


بدورها، أشارت رئيس لجنة انتخاب قصبة المفرق الدكتورة فصل العيسى إلى أن الأمور تسير بشكل منتظم ويتم استقبال الاعتراض على الغير في المقر الرئيسي في نادي معلمي المفرق والمكتب الفرعي في بلعما بكل يسر وسهولة.


وأشادت العيسى بجهود الهيئة المستقلة للانتخابات المستمرة ودعمها المتواصل لإنجاح إجراءات العملية الانتخابية.

 




 

 


 

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