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الأحد، 12-09-2021 03:17 م

وقفية التعليم تعقد اجتماعها الدوري

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - عقدت وقفية التعليم اجتماعها الدوري اليوم الأحد، برئاسة رئيس مجلس وقفية التعليم، حمدي الطباع وبحضور أعضاء المجلس.

وذكر بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم، ان الطباع أكد خلال الاجتماع، أن وقفية التعليم تعتبر من أهم المبادرات الوطنية في مجال دعم التعليم، لا سيما في الوقت الذي أثرت فيه جائحة كورونا على القطاع الحكومي تأثيراً كبيراً.

وأشار إلى أن هذا الأمر قد شكل عبئاً إضافياً على الوزارة نتيجة انتقال أعداد كبيرة من طلبة القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي، ما استدعى إلى تحويل عدد كبير من مدارسها إلى نظام الفترتين.

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