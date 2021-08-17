تخوف شعبي من العودة إلى الإجراءات الصارمة

الوكيل الإخباري -جلنار الراميني -تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، خلال الساعات الماضية بأنه سيتم إعادة العمل بالإجراءات الصارمة والعدول عن القرارات التخفيفية.

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جاء ذلك على ضوء دعوة وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة لعقد اجتماع هام اليوم الثلاثاء، للبحث في تطورات الوضع الوبائي الراهن ، خاصة في ظل ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية .

ما تم تداوله مجرد تكهنات وشائعات نتيجة لتراخي العمل بأوامر الدفاع في ظل احتفالات المملكة بإعلان نتائج الثانوية العامة ، حيث التجمعات وعدم ارتداء الكمامة على وقع دخول المملكة بموجة كورونا الثالثة .

الاجتماع سيكون خلال الساعات القادمة ، لقراءة المنحنى الوبائي من حيث أعداد الإصابات والوفيات ونسبة إشغال الأسرّة بمصابي كورونا وعدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لكورونا، والبحث في توصيات هامة شأنها الحد من انتشار الفيروس.

وخلال رصد الوكيل الإخباري للتعليقات عبر مواقع التواصل ، فإن التخوف للعودة إلى الحظر الشامل الجمعة وزيادة ساعات الحظر الجزئي والعودة إلى الإغلاقات تسيطر على المشهد العام دون أي معلومة رسمية في هذا الشأن .