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الإثنين، 16-08-2021 06:45 م

إعطاء 54 ألف جرعة لقاح كورونا خلال 24 ساعة في المملكة

الوكيل لقاح


الوكيل الإخباري - أعطيت حوالي 54 ألف جرعة من اللقاح الواقي من فيروس كورونا خلال أربع وعشرين ساعة ماضية في الأردن، وفق بيانات لوزارة الصحة، الاثنين.

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ووصل مجموع الجرعات المعطاة خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 53921 جرعة، توزعت بين 27301 جرعة أولى و26620 جرعة ثانية، بحسب الأرقام الرسمية.


ووصلت حصيلة الجرعات المعطاة في الأردن منذ بداية العام الحالي إلى 5.845629 ملايين جرعة، منها 3.279754 مليون جرعة أولى، و2.565875 مليون جرعة ثانية.
وبلغ عدد المسجلين في منصة تلقي اللقاح حتى الجمعة 3.791830 مليون، منهم 12.595 مسجل خلال أربع وعشرين ساعة.


 




 

 


 

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