وقفية خير الأردن تجمع في أسبوع مليون دينار للأهل في غزة

الوكيل الإخباري - جمعت حملة "لقمتنا واحدة" والتي أطلقتها وقفية "خير الأردن" الأسبوع الماضي حوالي مليون دينار، لتقديم وجبات غذائية جاهزة الى الاهل في قطاع غزة.



وقال مدير الوقفية سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات إن الحملة تهدف للوقوف بجانب أهلنا في قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم في مواجهة آلة القتل والدمار والتجويع، واستجابة لدعوة جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم أخوتنا وأهلنا في غزة،



وأشاد الحسنات بدور القوات المسلحة الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية والخيرين من أبناء هذا البلد المبارك في جمع هذا المبلغ، معربا عن شكره وامتنانه لشركاء الحملة وهم: وقف ثريد، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، مجموعة الراية الإعلامية، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، وقناة عمان "تي في".

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يشار إلى أن الحملة مستمرة على حسابات الوقفية لدى البنك الإسلامي الأردني- فرع الشميساني: 2298530، وخدمة CliQ على رقم 0798839444 البنك الإسلامي الأردني أو الاسم المستعار WAQFIAH24 ، ولدى البنك العربي الإسلامي- فرع الجاردنز: حساب الزكاة 90909501، حساب الصدقات 90909502، والمحافظ الإلكترونية: محفظة orange money / الاسم المستعار WAQFIAH ومحفظة zain cash / الاسم المستعار WAQFIAHJO.



وتدعم الوقفية، بشكل دوري ما يزيد على عشرة آلاف عائلة سنويا في المملكة، كما تستقبل الزكاة لأهلنا في الأردن على حسابها لدى البنك العربي الإسلامي- فرع الجاردنز حساب الزكاة 90909501، حساب الصدقات 90909502.