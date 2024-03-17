الأحد 17-03-2024
الوكيل الاخباري
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 2.5 مليون دينار

حريق في مول تجاري بالقاهرة

الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين بنوعيه وانخفاض الديزل واستقرار الكاز عالميا

مصر: شن هجوم في رفح مخالفة للقانون الدولي

دفاع مدني غزة : 6 شاحنات وصلت لشمال غزة وبدأ توزيع الطحين

نتنياهو : عملية رفح ستستغرق بضعة أسابيع

إسرائيل تصدّق على إلغاء وزارة الاستخبارات

اعتبارا من الشهر المقبل .. آلية جديدة لصرف حقن المضادات الحيوية -تفاصيل

القوات المسلحة تنفذ ستة إنزالات جوية حملت مساعدات غذائية إلى غزة

الدفاع المدني: تعاملنا مع 1153 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

الأحد، 17-03-2024 02:06 م

الملك يؤكد ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

WhatsApp Image 2024-03-17 at 2.06.49 PM


الوكيل الإخباري - بحث جلالة الملك عبدالله الثاني والمستشار الألماني أولاف شولتس، الأحد، التطورات الخطيرة في غزة، إذ أكد جلالته ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع.

اضافة اعلان


وشدد جلالته خلال لقائه بالمستشار شولتس في مدينة العقبة على أهمية تكثيف الجهود لحماية المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل كاف ومستدام وإيصالها بكل الوسائل الممكنة.


وحذر جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، من الأوضاع الإنسانية المأساوية في غزة، والتي تستدعي جهودا مضاعفة لمنع تفاقمها.


كما حذر جلالته من خطورة وقف الدعم المقدم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتداعياته الخطيرة على قطاع غزة والضفة الغربية والأردن.


وجدد جلالة الملك التأكيد على رفض الأردن لأية محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين بالضفة الغربية وغزة، ولمحاولات الفصل بينهما.


ونبه جلالته إلى ضرورة التصدي للعنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.


وحذر الجانبان من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح، الذي سيفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.


وتطرق اللقاء إلى دور الاتحاد الأوروبي وجهوده في تحقيق السلام، إذ أكد جلالة الملك ضرورة العمل الجاد والفاعل من أجل إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.


كما تناول اللقاء العلاقات المتينة التي تجمع الأردن وألمانيا، خصوصا التعاون الوثيق بينهما في التدريب المهني والتعليم التقني للشباب في الأردن والحرص على تعزيزه، والدعم الألماني المستمر للمشاريع التنموية في المملكة.


وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، جعفر حسان، والوفد المرافق للمستشار شولتس، والسفير الألماني لدى المملكة بيرترام فون مولتكه.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1710672581531

وقفية خير الأردن تجمع في أسبوع مليون دينار للأهل في غزة

Depositphotos_10731136_original

مذكرة تفاهم بين شركتي بيت التصدير والأردنية لضمان القروض

14-1024x768

أوقاف الزرقاء: إنشاء 4 مساجد جديدة بتكلفة 1,2 مليون دينار

315643_1_1667894055

الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين بنوعيه وانخفاض الديزل واستقرار الكاز عالميا

image

اعتبارا من الشهر المقبل .. آلية جديدة لصرف حقن المضادات الحيوية -تفاصيل

63846280584141796432

القوات المسلحة تنفذ ستة إنزالات جوية حملت مساعدات غذائية إلى غزة

أخبار متعلقة
1708862285903

كنعان: نذكّر في يوم التضامن مع الصحفي الفلسطيني بتضحيات أصحاب كلمة الحق

1708761381956

بحث خطة عمل مجلس الأعمال الأردني التركي للعام الحالي

1708761381956

السفير الكويتي: 20 مليار دولار حجم الاستثمارات الكويتية في الأردن

1708774856849

لقاء يجمع قطاع الأدوية مع وفد اقتصادي عُماني

3b9ff668-bda9-4b94-82a0-3a37bee4f1ae

الخصاونة يضع بوغالي بصورة جهود الملك لوقف العدوان على غزة

65cfbce7938ba

الملك يؤكد أهمية التوصل إلى هدنة مستدامة تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة