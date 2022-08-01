وكالة الانباء الاردنية تبدأ بتنفيذ برنامج تدريب حديثي التخرج

الوكيل الاخباري - بدأت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين بتنفيذ برنامج تدريب حديثي التخرج في مسعى لاكساب الخريجين مهارات تقنية ومهنية وفنية في مجال الاعلام لمساعدتهم في ايجاد فرص عمل في السوق المحلية والاقليمية .



وتعد الوكالة من أوائل المؤسسات التي تطبق هذا البرنامج لتعزيز دور المؤسسات العامة ومسؤوليتها المجتمعية وتسخير امكانياتها لخدمة المجتمع المحلي خاصة فئة الشباب حديثي التخرج.

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