وكلاء السياحة: إلغاء وتأجيل رحلات من الأردن إلى تركيا اليوم بسبب الطقس

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات



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قال أمين سر جمعية وكلاء السياحة ورئيس لجنة السياحة الصادرة باسم الغلاييني أن الخطوط الجوية التركية، ألغت اليوم الاثنين رحلتين من الاردن إلى تركيا وأبقت على رحلة واحدة ستنطلق من العاصمة عمان.ودعا الغلاييني في حديث لـ "الوكيل الإخباري" الأردنيين إلى التأكد من رحلات الطيران قبل التوجه إلى المطار.واشار ان التعديل او الغاء الرحلات يخص الخطوط الجوية التركية فقط ، اما الشركات الاردنية فلم يردهم اي تعديل على الرحلات المتجهة الى تركيا.وكانت الخطوط التركية، قالت في بيان، أنها قررت إلغاء 50% من الرحلات الجوية في مطارات إسطنبول الإثنين بسبب الطقس السيء .