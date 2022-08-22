وكلاء السياحة: ارتفاع الطلب على رحلات العمرة

الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة السياحة الدينية في جمعية وكلاء السياحة والسفر بلال روبين، إن الإقبال والطلب من المواطنين على رحلات العمرة خلال شهر آب الحالي جيد ومرتفع، وذلك بسبب عطلة المدارس ولانخفاض أسعار الرحلات وتوفرها بأسعار مشجعة.

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وبين روبين أن سعر رحلة العمرة براً للمعتمر بالغرفة الرباعية يبلغ نحو 220 دينارا، حيث يشمل المبلغ النقل بحافلات خاصة وحديثة، ورسوم التأشيرة، والسكن لمدة ليلتين بالمنطقة المركزية القريبة من الحرم بالمدينة المنورة، والسكن لمدة 6 ليالٍ في فنادق قريبة من الحرم بمكة، إلى جانب المواصلات إلى الحرم المكي.



ولفت إلى أن أسعار رحلات العمرة جواً تبدأ من 425 دينارا للشخص بالغرفة الرباعية، مبيناً أن الأسعار تختلف بحسب نوع الفندق وفئة تصنيفه، ونوع الغرفة وقرب الفنادق من الحرم.



وأوضح روبين، أن الأعداد بالحج والعمرة تقاس حسب الموسم الهجري، حيث أن عام 1443 هجرياً بدأ موسم العمرة فيه من 1/ 9 / 2021 واستمر لغاية 25/ 5 /2022، وموسم 1444 الهجري بدأ وفُتح نظام العمرة فيه من 1/ 8 / 2022 وسيستمر لنهاية شهر أيار 2023.



وأشار إلى أن أعداد المعتمرين خلال موسم 1443 هجرياً تراوحت ما بين 60-65 ألف معتمراً أردنياً، في حين بلغت خلال موسم الحج والعمرة في عام 2019 قبل جائحة كورونا نحو 250 ألف معتمر.



ودعا روبين، إلى تمديد برنامج استدامة لقطاع مكاتب السياحة والسفر لنهاية العام الحالي، نظراً للظروف الاقتصادية التي ترتبت على هذا القطاع خلال أزمة كورونا والتي امتدت لعامين.