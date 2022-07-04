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الإثنين، 04-07-2022 12:57 م

وكلاء السياحة: تراجع بنسبة السياحة الداخلية قـُبيل العيد

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال أمين سر جمعية وكلاء السياحة ورئيس لجنة السياحة الصادرة باسم الغلايني، إن الحركة السياحية الداخلية ما زالت أقل من معدلها العام قبيل عيد الأضحى المبارك.

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وأكد الغلايني لـ " الوكيل الإخباري" أن انخفاض معدل الحجوزات والنشاط السياحي وصل إلى 30% بالمقارنة مع ما كان عليه في عيد الفطر، منوهاً إلى أن امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" التي تتزامن مع عطلة العيد، والوضع الاقتصادي أسباب أدت إلى انخفاض النشاط السياحي.


وتأمل الغلايني أن تشهد الحركة السياحية نشاطا أكبر خلال أيام عيد الأضحى.


 




 

 


 

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