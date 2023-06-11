وكلاء السياحة والسفر: توقعات بارتفاع عدد حجوزات سفر الأردنيين إلى هذه الدول خلال العيد

الوكيل الإخباري -

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توقع أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر باسم الغلاييني أن تشهد حجوزات الرحلات السياحية إلى دول تركيا ومصر وجورجيا قبل عيد الأضحى باسبوع نشاطاً وإقبالاً كبيراً.وأضاف الغلاييني لـ "الوكيل الإخباري" أن هذه التوقعات تأتي بسبب عطلة المدارس والجامعات، إلى جانب بدء موسم الصيف والعروض التي تُقدمها الشركات السياحية.ونوه إلى أن التوقعات تبيّن أن أكثر الوجهات التي سيقصدها الأردنيون خلال العيد هي اسطنبول، طرابزون، انطاليا، جورجيا، شرم الشيخ.وبيّن الغلاييني أن الرحلات من عمان إلى اسطنبول يومياً تصل لـ 12 رحلة متوقعاً ارتفاع هذا العدد خلال فترة العيد ليصل الى 17.وحول الأسعار أشار إلى أن الشركات بدأت اعتبارا اليوم الإعلان عن عروضها واسعارها وبرامجها المختلفة، منوهاً إلى أن هناك الكثير من العروض التي ستقدم وستناسب الجميع.