وكلاء السياحة : 50 % انخفاض الرحلات لتركيا خلال آب الماضي

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي



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أكد أمين سر جمعية وكلاء السياحة باسم الغلايني ، انخفاض الرحلات المتوجهة من المملكة إلى تركيا بنسبة تصل إلى 50% خلال الشهر الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضيوأرجع الغلايني الأسباب بتصريحات لـ"الوكيل الإخباري" إلى الوضع الاقتصادي الراهن لدى المواطنين، بالإضافة إلى انخفاض أعداد المسافرين من الضفة الغربية إلى تركيا عبر الأردن.وأشار إلى أن إسطنبول تعتبر الوجهة الأكثر طلبًا من قبل الأردنيين، حيث تسجل معدلات يومية تتراوح بين 12 و14 رحلة يومياً، تلتها مدن أخرى مثل أنطاليا، وطرابزون، وشرم الشيخ."