الأحد 15-01-2023
الوكيل الاخباري

افتتاح المقر الجديد لبيت الثقافة والفنون ودار خطوط وظلال للنشر بعمان

افتتاح قاعة المرحوم بني خالد بكلية الشريعة باليرموك

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

وزير الصحة : الحالة الوبائية مستقرة في الاردن

شاهد : اليوتيوبر التركي الشهير كوكسال بابا في الأردن - فيديو

لا وفيات بكورونا في الأردن خلال أكثر من شهرين

الخدمة المدنية يبحث مع نقابة الصحفيين عدة قضايا

إدارة مياه المفرق: المحافظة ستشهد صيف آمن مائيا

المركز الوطني لمكافحة الأوبئة يعرض محاور استراتيجيته للأعوام 2023 -2025

رئيس الجامعة الهاشمية يلتقي مشاركين في دورة الطب المثبت بالدليل

الأحد، 15-01-2023 03:41 م

وكلاء السيارات: نتابع بقلق أعطال السيارات الكهربائية التي دخلت السوق بدون كفالة مصنعية

electric-car-plugged-in-charging


الوكيل الإخباري - أصدرت جمعية وكلاء وموزعين السيارات الأردنيين بيانا صحفيا تقول فيه إنها تراقب بقلق تزايد حالات الأعطال الفنية في أنظمة السلامة ومساعدة السائق الالكترونية في السيارات الكهربائية، والتي أدت وتؤدي لحوادث قد لا يحمد عقباها.اضافة اعلان


وأوضح البيان، أنّ سبب الأعطال يعود إلى أن المركبات الكهربائية دخلت الأردن وتم بيعها للمواطنين من خلال تجار بدون كفالة مصنعية أو بكفالات فردية غير نظامية، ما أدى لغياب الدعم الفني والرقابة المستمرة للأنظمة الالكترونية وبرمجتها بشكل نظامي وقانوني من قبل وكيل الشركة الصانعة، مما يتسبب لأعطال فنية قد تؤدي لحوادث مميتة لا قدر الله.

ويهيب البيان بالجهات الحكومية المعنية بالتدخل الفوري والحاسم لضبط عملية استيراد السيارات الكهربائية الجديدة والحديثة الصنع واشتراط وجود الكفالة من المصنع وتوفر الدعم الفني النظامي وبالذات من ناحية البرمجيات وتحديثاتها من قبل الشركة الصانعة، وذلك حماية لأرواح المواطنين وممتلكاتهم وحماية لحق المستهلك المشتري لهذه السيارات.

وأكدت الجمعية أن جميع أعضائها من الوكلاء المعتمدين والممثلين للمصانع العالمية للسيارات مسؤولون فقط عن السيارات التي يتم استيرادها بشكل نظامي وبموافقة الشركات الصانعة لدخولها السوق الأردنية، وأن أي سيارة جديدة يتم استيرادها عبر قنوات غير رسمية لا تتمتع بتغطية الكفالة المصنعية ولا يتحمل الوكيل ولا الشركة الصانعة أي مسؤولية قانونية او فنية اتجاهها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

افتتاح المقر الجديد لبيت الثقافة والفنون ودار خطوط وظلال للنشر بعمان

120233152144134544784

افتتاح قاعة المرحوم بني خالد بكلية الشريعة باليرموك

2202220125842225641029

وزير الصحة : الحالة الوبائية مستقرة في الاردن

كوكسال-بابا

شاهد : اليوتيوبر التركي الشهير كوكسال بابا في الأردن - فيديو

كورونا 6

لا وفيات بكورونا في الأردن خلال أكثر من شهرين

www

الخدمة المدنية يبحث مع نقابة الصحفيين عدة قضايا

أخبار متعلقة
1671279975663

حفل تكريم السفير المكسيكي بمناسبة انتهاء مهام عمله

679bc0683e4226cc21020e711ed403dd

اختتام البرنامج التدريبي للأشخاص ذوي الصعوبات الوظيفية في لواء الكورة

X9CdzgBjfR5iW43dG1htPubNQ6JBvxnpzUQHOIHU

وجهاء وشيوخ عشائر: حق التعبير السلمي لا يبرر الاعتداء على أرواح المواطنين والممتلكات العامة

76d8b0e5-164162

الإفتاء: سيبقى الأردن سدا منيعا أمام كل من تسول له نفسه المساس بأمنه

a77025b8-main_image5e286c7873177

مديرية الأمن العام تنشر فيديوهات لأعمال الشغب الأخيرة

15192052103f9434b15ac1296bd414d8c34d49f5a9

متقاعدون عسكريون: التخريب والاعتداء يُنافي الحق بحرية التعبير