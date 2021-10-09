وليد المعاني: الأمور مقلقة

الوكيل الاخباري- سجل الاسبوع الماضي اعلى حصيلة اصابات اسبوعية بفيروس كورونا منذ شهر ايار الماضي.



ونشر وزير التربية والتعليم، والتعليم العالي والصحة الأسبق واستاذ جراحة الدماغ والأعصاب في الجامعة الأردنية الدكتور وليد المعاني، رسما بيانا للمنحنى الوبائي الأسبوعي.



وعلق المعاني على الرسم : تبدو الأمور مقلقة بعض الشيء مع ارتفاع في عدد الحالات الأسبوعي بمقدار يقارب 10% .



وبين المعاني أن القراءة واحدة لا يعول عليها ولننتظر الثلاثة أسابيع القادمة.



وأضاف "علينا اتخاذ إجراءات الوقاية، والتشجيع على تلقي المطعوم".

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