ولي العهد: كلي فخر بزملائي في لواء الملك الحسين بن طلال

الوكيل الإخباري - نشر نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الخميس، صورا خلال متابعته مجريات التمرين التعبوي "درع الوطن"، الذي نفذه لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/ 40 أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الوسطى.

اضافة اعلان

وكتب ولي العهد، عبر حسابه الرسمي على منصة تبادل الصور "انستغرام": "كلي فخر بالمستوى المتميز الذي قدمه زملائي في لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/40 خلال تمرين "درع الوطن"... اللواء الذي تشرفت بالخدمة في كتائبه منذ ثلاثة أعوام.. اللواء الذي تعلمت به الكثير عن أصول الخدمة العسكرية".

وأضاف: "ممتن لجميع اللحظات التي جمعتني بالزملاء والقادة الأفاضل".



