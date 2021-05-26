الأربعاء 26-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

اعتصام أمام السفارة الأمريكية بعمان - صور

%4.11 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الأربعاء

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

وزير الخارجية الأمريكي يصل الأردن

ولي العهد يطمئن على الطفلتين ساره وفرح - فيديو

جلبة تحت القبة بعد مداخلة النائب أسامة العجارمة

ادارة الازمات : تطعيم ما يزيد عن ٧٨ الف مواطن اليوم

تكريم سائق تكسي أعاد 17 ألف درهم إماراتي

جمعية الفنادق لـ الوكيل : 50% نسبة إشغال فنادق البحر الميت في عطلة أمس

مشاجرة جماعية في عمان

الأربعاء، 26-05-2021 05:13 م

ولي العهد يطمئن على الطفلتين ساره وفرح - فيديو

5202124225344167963950



 الوكيل الاخباري - زار سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الطفلتين سارة وفرح للاطمئنان على صحتهما اليوم الاربعاء .

ووصلت الطفلتان (ساره وفرح) مساء الاثنين، إلى مدينة الحسين الطبية من قطاع غزة، تنفيذاً لتوجيهات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني لتقديم الرعاية الصحية والطبية اللازمة لهما.

وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب عبدالله عميش، انه بناء على إيعاز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، فقد تم اليوم إخلاء الطفلتين من قطاع غزة إلى مدينة الحسين الطبية بسيارات إسعاف تابعة للخدمات الطبية الملكية وبالتنسيق مع كوادر المستشفى الميداني الأردني في القطاع.

اضافة اعلان
 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0

اعتصام أمام السفارة الأمريكية بعمان - صور

5202125172150236871904

%4.11 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الأربعاء

520214162926576849864

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

ff

وزير الخارجية الأمريكي يصل الأردن

www

ادارة الازمات : تطعيم ما يزيد عن ٧٨ الف مواطن اليوم

www

تكريم سائق تكسي أعاد 17 ألف درهم إماراتي

أخبار متعلقة
820202575858725586167

ايعاز ملكي بعلاج الطفلة سارة في المملكة

ساره

طفلة غزة .. سارة لازم تتعالج يشعل تويتر