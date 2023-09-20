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الأربعاء، 20-09-2023 08:58 م

ولي العهد يلتقي في نيويورك مسؤولا بريطانيا

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الوكيل الاخباري - التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، وزير الدولة البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجية البريطانية، اللورد طارق أحمد.

وتناول اللقاء، الذي عقد على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع الأردن والمملكة المتحدة.

وأكد سمو ولي العهد أن أولوية الأردن في المنطقة تتمثل بضرورة استعادة الهدوء في القدس والضفة الغربية، لافتا إلى الدور المهم للمملكة المتحدة في هذا الشأن.

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