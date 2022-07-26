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الثلاثاء، 26-07-2022 10:34 م

يوم طبي مجاني في النزهة

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الوكيل الاخباري - أقامت مؤسسة UMR بالتعاون مع مبادرة يلا نتعاون على الخير LCCO " اليوم الطبي المجاني التاسع والتسعون " اليوم في التاريخ الموافق 26/7/2022 في منطقة عمان - النزهة .

 حيث تواجدت في مدرسة أسد بن الفرات الأساسية وتخللت فعاليات اليوم الطبي تخصصات : طب العام، طب الأطفال، فحص سرطان الثدي، فحص الضغط والسكري والطول والوزن والحرارة ونسبة الأكسجين في الدم، بالإضافة لتركيب الكانيولا والمغذيات واعطاء ابر الحديد، وتحويل بعض الحالات للخضوع لصورة الماموغرام المجانية ضمن الشراكة بين الجهتين. 

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