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الإثنين، 01-11-2021 09:44 م

يوم وطني لقطاف الزيتون في القصر

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الوكيل - نظمت مديرية زراعة لواء القصر بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في اللواء اليوم الاثنين، يوما وطنيا لقطاف الزيتون .

وقال مدير التربية حسين الدغيمات خلال فعاليات اليوم الوطني إن مثل هذه الأيام الوطنية تساهم في ترسيخ قيم التعاون والتكافل بين مختلف شرائح المجتمع، مؤكدا أن مشاركة طلبة المدارس الحكومية والخاصة في هذا العرس الوطني سيسهم في غرس قيم الانتماء للأرض والزراعة وتعزيز مفهوم التماسك بين الأهل والأسرة والمجتمع.

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