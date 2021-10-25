تعليمات إصدار شهادات إنتاج القمح والشعير جلسة في إربد

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية زراعة محافظة إربد، اليوم الاثنين، جلسة حوارية عن آلية وتعليمات إصدار شهادات الإنتاج لمحصولي القمح والشعير للموسم المقبل.



وناقشت الجلسة، التي حضرها مدير زراعة إربد الدكتور عبد الوالي الطاهات، عدة محاور أهمها: الأصناف المعتمدة من محصولي القمح والشعير في محطات إكثار البذار، وآلية تنفيذ مشروع إكثار البذار في مناطق المملكة، والآفات التي تصيب المحاصيل وطرق مكافحتها، وأهمية المحاصيل الحقلية في تحقيق الأمن الغذائي، خاصة في وقت الأزمات.

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